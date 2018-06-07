В Баку задержан мужчина, снявший деньги со счета посредством украденной банковской карты

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Обратившись в 22 отделение полиции Насиминского РУП, жительница Гёйчайского района П.Аразханова заявила, что 30 мая с одного из банкоматов на территории столицы с ее счета неизвестные сняли 178 манатов.

Об этом Report сообщили в МВД.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, житель Евлахского района Мурад Аллахвердиев был задержан сотрудниками полиции.

В ходе расследований было установлено, что на объекте, где работает М.Аллахвердиев, он украл из сумки женщины банковскую карту, и, сняв деньги со счета, положил карту в обратно в сумку, чтобы не вызвать подозрений.

По факту ведется расследование.