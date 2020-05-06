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В Баку задержан мужчина с пистолетом - ВИДЕО

В Баку задержан мужчина с пистолетом - ВИДЕО

Сотрудники отдела уголовного розыска Сабунчинского районного управления полиции (РУП) в результате проведенной операции задержали гражданина за незаконное ношение огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе проведенного мероприятия на основе поступившей оперативной информации был задержан ранее неоднократно судимый по различным статьям Уголовного кодекса АР житель поселка Нардарана Рамин Нуриев. В ходе осмотра при нем был обнаружен и изъят 1 пистолет марки "Макаров", магазин и 5 патронов к этому оружию.

По данному факту в следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК страны. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению иных преступных связей Рамина Нуриева.

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