В Баку задержан мужчина с автоматом Калашникова

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было проведено очередное оперативное мероприятие с целью обнаружения незаконно хранимого огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в 5-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции города Баку поступила информация о том, что ранее судимый Анар Гаджиев незаконно хранит оружие и намеревается его продать. Мужчина был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения. Во время осмотра с участием понятых в ручной клади А.Гаджиева был обнаружен и изъят один автомат Калашникова, 1 магазин и патроны.

Собранные по факту в 5-м отделении полиции материалы для расследования были направлены в Следственный отдел Бинагадинского районного управления полиции. Необходимые следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.