Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, разыскиваемый за служебный подлог.

Как сообщает Report, житель Баку Велиев Алиш Гачай оглу 1963 года рождения обвиняется по ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 313 (служебный подлог) и ст. 32 (соучастие в преступлении) УК.

А.Велиев находился в розыске с 27 января этого года. Он был задержан в марте в результате операций, проведенных правоохранительными органами.

Расследования по факту продолжаются.