 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку задержан мужчина, разыскиваемый за служебный подлог

    Расследования по факту продолжаются

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, разыскиваемый за служебный подлог.

    Как сообщает Report, житель Баку Велиев Алиш Гачай оглу 1963 года рождения обвиняется по ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 313 (служебный подлог) и ст. 32 (соучастие в преступлении) УК.

    А.Велиев находился в розыске с 27 января этого года. Он был задержан в марте в результате операций, проведенных правоохранительными органами.

    Расследования по факту продолжаются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi