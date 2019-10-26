В Баку задержан мужчина, ранивший супругу ножом - ОФИЦИАЛЬНО

В Баку задержан мужчина, ранивший ножом супругу.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры.

Пострадавшая была госпитализирована. По сообщению, 25 октября примерно в 16:00 Танрывердиева Манзара Ровшан гызы 1983 года рождения была доставлена в медицинское учреждение с колото-резаными ранениями. На место происшествия тут же выехали сотрудники полиции и прокуратуры.

По факту в Следственном управлении Насиминского РУП было возбуждено уголовное дело по статье 126.1 УК.

Были заслушаны показания свидетелей, назначены соответствующие экспертизы. По подозрению в совершении преступления задержан муж пострадавшей Рафаил Танрывердиев. В своих показаниях задержанный признался в содеянном.

Расследование продолжается.