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В Баку задержан мужчина, пытавшийся продать автомат Калашникова

В Баку задержан мужчина, пытавшийся продать автомат Калашникова Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 12-го отдела полиции провели в поселке Рамана Сабунчинского района операцию, в ходе которого был задержан ранее неоднократно судимый Агиль Аббасов, хранивший незарегистриро
Происшествия
14 апреля 2022 г. 10:13
В Баку задержан мужчина, пытавшийся продать автомат Калашникова

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 12-го отдела полиции провели в поселке Рамана Сабунчинского района операцию, в ходе которого был задержан ранее неоднократно судимый Агиль Аббасов, хранивший незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Во время обыска в спортивной сумке А.Аббасова был обнаружен один автомат Калашникова, 30 патронов и магазин.

А.Аббасов признался, что нашел оружие, но решил не сдавать его в полицию, а спрятать для продажи в дальнейшем.

Собранные по факту материалы направлены в следственное управление Сабунчинского районного управления полиции, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Kalaşnikov” satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

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