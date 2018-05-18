В Баку задержан мужчина, присвоивший 17000 манатов под предлогом трудоустройства

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 14 мая четыре жителя Баку обратились в 7-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции, сообщив, что августе-октябре 2017 года некто по имени Эльмир обманул их и присвоил принадлежащие им 17000 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в качестве подозреваемого был задержан житель столицы Эльмир Дадашов.

Расследование установило, что он совершил мошенничество в отношении названных лиц и под видом трудоустройства в различные министерства присвоил их деньги.

По факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции не исключают, что данное подозреваемое в совершении мошенничества лицо участвовало в других аналогичных преступлениях. Если есть другие потерпевшие, пострадавшие от его деяний, они могут обратиться в связи с этим в Call-центр МВД "102" или в Бинагадинское районное управление полиции.