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    В Баку задержан мужчина, присвоивший 17000 манатов под предлогом трудоустройства

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 14 мая четыре жителя Баку обратились в 7-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции, сообщив, что августе-октябре 2017 года некто по имени Эльмир обманул их и присвоил принадлежащие им 17000 манатов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в качестве подозреваемого был задержан житель столицы Эльмир Дадашов. 

    Расследование установило, что он совершил мошенничество в отношении названных лиц и под видом трудоустройства в различные министерства присвоил их деньги.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Сотрудники полиции не исключают, что данное подозреваемое в совершении мошенничества лицо участвовало в других аналогичных преступлениях. Если есть другие потерпевшие, пострадавшие от его деяний, они могут обратиться в связи с этим в Call-центр МВД "102" или в Бинагадинское районное управление полиции.

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