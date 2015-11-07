​В Баку задержан мужчина, совершавший кражи под именем сотрудников госструктур

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, представлявшийся сотрудником госструктур и совершавший кражи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Наримановского районного управления полиции и 17-го отделения полиции, задержан ранее судимый житель города Баку Ганбаров Вюсал Акиф оглу (1981 г.р.), подозреваемый в том, что 18 октября примерно в 14:00 он проник в квартиру Айнур Имамвердиевой на улице А.Нейматуллы под предлогом сотрудника управления по водоснабжению и украл из шкафа драгоценности на сумму 700 манатов.

В ходе предварительных оперативно-розыскных и следственных мероприятий выяснилось, что 29 июня в 13:00, он, представившись мастером, украл из квартиры Шаргии Тагиевой (1934 г.р.) по проспекту Азадлыг 190 манатов и 2 золотых браслета. Также, 19 августа примерно в 13:00 под предлогом работника по теплоснабжению проник в дом Вагифа Зейналова (1969 г.р.) по адресу: Низаминский район, проспект Г.Гараева, и украл 10 000 манатов и золотую цепочку. 5 октября приблизительно в 11:45 на улице М.Гардашлы в Насиминском районе он представился Айсел Дженнер (1982 г.р.) ее соседом и под предлогом осмотреть обогреватель украл из квартиры 2 золотых браслета. 26 октября в 13:00 на проспекте Г.Джавида представился Тамелле Гаджиевой (1942 г.р.) сотрудником газового управления и украл золотые украшения.

Расследование по факту продолжается.