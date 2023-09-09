В Баку задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег и драгоценности

В Гарадагском районе задержан человек, похитивший в одной из квартир крупную сумму денег и золотые украшения.

В Гарадагском районе задержан человек, похитивший в одной из квартир крупную сумму денег и золотые украшения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Потерпевший сообщил в полицию, что неизвестный взломал замок и проник в квартиру, украв из нее 41 тыс. долларов США, 23 тыс. манатов, а также золотые украшения на сумму 50 тыс. манатов.

Сотрудники полиции в результате принятых мер задержали подозреваемого в совершении преступления ранее неоднократно судимого жителя столицы Ульви Гаджиева.

По факту в Гарадагском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.