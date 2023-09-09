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В Баку задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег и драгоценности

В Баку задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег и драгоценности В Гарадагском районе задержан человек, похитивший в одной из квартир крупную сумму денег и золотые украшения.
Происшествия
9 сентября 2023 г. 15:10
В Баку задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег и драгоценности

В Гарадагском районе задержан человек, похитивший в одной из квартир крупную сумму денег и золотые украшения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Потерпевший сообщил в полицию, что неизвестный взломал замок и проник в квартиру, украв из нее 41 тыс. долларов США, 23 тыс. манатов, а также золотые украшения на сумму 50 тыс. манатов.

Сотрудники полиции в результате принятых мер задержали подозреваемого в совершении преступления ранее неоднократно судимого жителя столицы Ульви Гаджиева.

По факту в Гарадагском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda evdən külli miqdarda pul və qızıl-zinət əşyaları oğurlayan şəxs saxlanılıb

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