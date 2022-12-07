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В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве экс-супруги

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве экс-супруги В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей супруги на территории Хатаинского района.
Происшествия
7 декабря 2022 г. 19:53
В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве экс-супруги

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей супруги на территории Хатаинского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Ильгар Гарибов 1976 года рождения подозревается в убийстве своей бывшей жены Рамины Гарибовой 1983 года рождения.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Ильгар Гарибов задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

В настоящее время следствие продолжается.

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