В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве экс-супруги

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей супруги на территории Хатаинского района.

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей супруги на территории Хатаинского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Ильгар Гарибов 1976 года рождения подозревается в убийстве своей бывшей жены Рамины Гарибовой 1983 года рождения.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Ильгар Гарибов задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

В настоящее время следствие продолжается.