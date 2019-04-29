 Наверх

В Баку задержан мужчина, ограбивший школьника

В Баку задержан мужчина, ограбивший школьника

На территории Ясамальского района города Баку ограблен школьник. 

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, обратившись в 29-е отделение полиции Ясамальского РУП, родитель потерпевшего школьника заявил, что подошедший после уроков к его сыну неизвестный попросил мобильный телефон под предлогом сделать звонок и не вернул. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции был задержан подозреваемый, ранее судимый житель Баку Тебриз Зейналов. 

В ходе расследований выяснилось, что под различными предлогами он отобрал мобильные телефоны еще у троих школьников на территории Ясамальского района. В своих показаниях грабитель признался, что продал телефоны. 

Собранные в 29-м отделении полиции материалы переданы на рассмотрение в Ясамальское РУП, следственные мероприятия продолжаются. 

Отметим, что не исключается причастность задержанного лица и к другим аналогичным преступлениям. Если имеются другие пострадавшие от действий Т.Зейналова, они могут сообщить об этом в "Call-центр -102" МВД, Ясамальское РУП или 29-е отделение полиции.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi