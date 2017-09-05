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    В Баку задержан мужчина, нанесший ножевые ранения двум братьям

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, нанесший ножевые ранения двум братьям.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 3 сентября из поселка Бинагади в больницу с ножевыми ранениями были доставлены местные жители Алекпер Гулиев и его брат Зияд.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП, был задержан подозреваемый в совершении преступления сосед пострадавших, ранее судимый Джанги Мейбуллаев. Выяснилось, что мужчина совершил преступление на почве конфликта.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

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