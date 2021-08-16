В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет

Сотрудники Министерства внутренних дел и Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана продолжают успешные совместные операции.

Сотрудники Министерства внутренних дел и Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана продолжают успешные совместные операции.

Как сообщает Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных аппаратом Пенитенциарной службы совместно с сотрудниками 6-го отделения Бинагадинского районного управления полиции, на территории города Баку был задержан Миргасан Мирэйюб оглу Хашимимугаддам, признанный виновным по различным статьям Уголовного кодекса АР и находившийся в розыске в течение 19 лет.