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В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет

В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет Сотрудники Министерства внутренних дел и Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана продолжают успешные совместные операции.
Происшествия
16 августа 2021 г. 17:24
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет

Сотрудники Министерства внутренних дел и Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана продолжают успешные совместные операции.

Как сообщает Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных аппаратом Пенитенциарной службы совместно с сотрудниками 6-го отделения Бинагадинского районного управления полиции, на территории города Баку был задержан Миргасан Мирэйюб оглу Хашимимугаддам, признанный виновным по различным статьям Уголовного кодекса АР и находившийся в розыске в течение 19 лет.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 19 il axtarışda olan şəxs saxlanılıb

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