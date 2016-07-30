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    В Баку задержан мужчина, кравший велосипеды

    Информацию распространил сайт МВД

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Баку был задержан мужчина, у которого обнаружили наркотики. В ходе расследования выявилась его причастность и к другим преступлениям. 

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на сайте министерства внутренних дел Азербайджана. 

    Отмечается, что в результате оперативных действий сотрудников 5-го и 7-го отделений полиции Бинагадинского РУП выявилась причастность задержанного 27 июля за наркотики Яшара Кямандари к краже велосипедов, принадлежащих 9-ти жителям столицы.    

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