В Баку задержан мужчина, избивший женщину и отобравший у нее деньги

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, избивший женщину, и, угрожая ножом, отобравший у нее деньги.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 19-го отделения полиции Насиминского РУП, был задержан житель столицы, ранее судимый Тебриз Ибрагимли, который подозревается в проникновении 18 августа в дом проживающей на территории указанного района знакомой Сабухи Абдуллаевой, избиении женщины и, угрожая ей, забравший 500 манатов.