​В Баку задержан мужчина, избивший беременную жену

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, который избил свою гражданскую жену и обжег ей руку утюгом.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Главного управления полиции города Баку и Городской прокуратуры.

В Следственном отделе Сабунчинского РУП было возбуждено уголовное дело по ст.128 (преднамеренное нанесение незначительного вреда здоровью) УК АР по факту избиения жительницы сабунчинского поселка Забрат Алии Мансуровой гражданским мужем Руфатом Мехтиевым.

Из-за наличия достаточных фактов дело было переквалифицировано по ст.133.2.2 (причинение мучений женщине, находящейся в явном состоянии беременности) УК АР.

"В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников Сабунчинского РУП подозреваемый Руфат Мехтиев был привлечен к следствию", - говорится в информации.

В настоящее время следственные мероприятия по делу продолжаются.