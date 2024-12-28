В Баку задержан мошенник, обещавший гражданам помощь в оформлении пенсий и социальных пособий

14:40

Правоохранительными органами задержан мошенник, обещавший гражданам помощь в восстановлении на работу, оформлении пенсий и социальной помощи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана.

По данным ведомства, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 18-го отделения Наримановского районного управления полиции города Баку, был задержан ранее судимый за мошенничество 42-летний Эльмеддин Казымов.

В ходе расследования выяснилось, что он обещал гражданам помощь в восстановлении их на работе, оформлении пенсий, социальной помощи, а также их продвижения в очереди на получение квартир и автомобилей для инвалидов. При совершении этих незаконных действий Э.Казымов представлялся потерпевшим под именами "Заур", "Садиг" и "Мубариз".