В Баку задержан "любитель" пострелять из "Винчестера"

В Сабаильском районе Баку житель произвел выстрелы в воздух из огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, инцидент произошел 3 июня в районе часа дня.

В связи с поступившей информацией сотрудники Управления угрозыска Главного управления полиции Баку и 8-го отдела полиции Сабаильского РУП провели совместную операцию.

В результате оперативных мер был задержан подозреваемый в совершении хулиганства житель столицы Р.Салаев.

У него изъято охотничье ружье марки "Винчестер", на которое имеются соответствующие документы.

По факту заведено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) УК АР.