В Баку задержан квартирный грабитель

В Баку задержан мужчина, совершивший квартирные кражи.

В Баку задержан мужчина, совершивший квартирные кражи.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

Сообщается, что сотрудниками полиции задержан житель Имишлинского района, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, 43-летний Шахин Мамедов, подозреваемый в совершении в различное время краж золота и драгоценностей на сумму 2600 манатов, бытовых приборов и электрических проводов в поселках Чичек и Хокмели, электрических проводов, инструментов и запчастей от мотора на 1600 манатов в поселке Чичек, четырех велосипедов на сумму 4250 манатов, 2 мониторов, камер наблюдения, систем отопления и пр. предметов.

По факту ведется расследование.