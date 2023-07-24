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В Баку задержан квартирный грабитель

В Баку задержан квартирный грабитель В Баку задержан мужчина, совершивший квартирные кражи.
Происшествия
24 июля 2023 г. 12:34
В Баку задержан квартирный грабитель

В Баку задержан мужчина, совершивший квартирные кражи.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

Сообщается, что сотрудниками полиции задержан житель Имишлинского района, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, 43-летний Шахин Мамедов, подозреваемый в совершении в различное время краж золота и драгоценностей на сумму 2600 манатов, бытовых приборов и электрических проводов в поселках Чичек и Хокмели, электрических проводов, инструментов и запчастей от мотора на 1600 манатов в поселке Чичек, четырех велосипедов на сумму 4250 манатов, 2 мониторов, камер наблюдения, систем отопления и пр. предметов.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

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