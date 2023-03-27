В Баку задержан культиватор конопли

Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП провели в поселке Маштага очередную операцию по предотвращению культивации конопли.

Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП провели в поселке Маштага очередную операцию по предотвращению культивации конопли.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), при осмотре дома жителя поселка Рамиля Гулиева сотрудниками полиции были обнаружены 99 кустов конопли общим весом 35 кг, семена наркосодержащих растений и более 2 кг высушенной марихуаны.

В показаниях Р.Гулиев признался, что занимался культивацией конопли в целях ее дальнейшей продажи.

Собранные материалы переданы в Сабунчинское РУП.