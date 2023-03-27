О нас

В Баку задержан культиватор конопли

В Баку задержан культиватор конопли Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП провели в поселке Маштага очередную операцию по предотвращению культивации конопли.
Происшествия
27 марта 2023 г. 12:13
В Баку задержан культиватор конопли

Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП провели в поселке Маштага очередную операцию по предотвращению культивации конопли.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), при осмотре дома жителя поселка Рамиля Гулиева сотрудниками полиции были обнаружены 99 кустов конопли общим весом 35 кг, семена наркосодержащих растений и более 2 кг высушенной марихуаны.

В показаниях Р.Гулиев признался, что занимался культивацией конопли в целях ее дальнейшей продажи.

Собранные материалы переданы в Сабунчинское РУП.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda evinin zirzəmisində çətənə kolları yetişdirən şəxs saxlanılıb

Самое читаемое

IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
21 марта 2023 г. 05:44
Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
ФотоЦентр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
21 марта 2023 г. 14:30
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
22 марта 2023 г. 02:30
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
Премьер-министр Японии прибыл в Киев
Премьер-министр Японии прибыл в Киев
21 марта 2023 г. 14:32
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
22 марта 2023 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi