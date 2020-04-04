В Баку задержан карманник – ФОТО

По подозрению в совершении кражи мобильного телефона из кармана жительницы Баку задержан житель Гейчайского района, ранее 6 раз судимый по различным статьям УК АР Ровшан Исмайлов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, Р.Исмайлов был задержан в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления угрозыска Баку и Низаминского РУП.

Кроме того, следствие установило, что Р.Исмайлов также украл из кармана столичного жителя Рявана Рзаева мобильный телефон и портмоне.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.