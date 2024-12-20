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В Баку задержан иранский наркоторговец

В Баку задержан иранский наркоторговец Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) продолжают проводить оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств.
Происшествия
20 декабря 2024 г. 17:47
В Баку задержан иранский наркоторговец

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) продолжают проводить оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщает Report, полицейские в Баку задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств гражданина Ирана Рахмата Джабраилнежада (1978 г. р.).

В его доме было обнаружено и изъято большое количество героина, 450 таблеток метадона и 1 электронные весы.

Р.Джабраилнежад заявил, что получил наркотические средства из тайника на территории Ясамальского района и приобрел их с целью продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda iranlı narkotik tədarükçüsü saxlanılıb

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