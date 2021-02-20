О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку задержан хулиган с охотничьим ружьем

В Баку задержан хулиган с охотничьим ружьем Он открыл огонь в воздух из охотничьего ружья и избил 2 работников карьера
Происшествия
20 февраля 2021 г. 13:10
В Баку задержан хулиган с охотничьим ружьем

В Баку изъято оружие у мужчины, совершившего хулиганство.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, инцидент произошел около 15:00 17 февраля в каменном карьере, расположенном на территории бакинского поселка Тюркан.

В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками 1-го отдела Хазарского районного управления полиции, по подозрению в совершении хулиганства был задержан С.Гулиев.

Он открыл огонь в воздух из охотничьего ружья и избил 2 работников карьера. У С.Гулиева было изъято охотничье ружье марки "BUM" с нарезным стволом и прикладом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda iki nəfəri döyən və tüfənglə atəş açan şəxs saxlanıldı

Новости партнеров

Самое важное

Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
19 февраля 2021 г. 11:21
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
18 февраля 2021 г. 20:21
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
18 февраля 2021 г. 17:27
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
18 февраля 2021 г. 13:31
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
17 февраля 2021 г. 16:45
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi