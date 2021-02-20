В Баку задержан хулиган с охотничьим ружьем

Он открыл огонь в воздух из охотничьего ружья и избил 2 работников карьера

В Баку изъято оружие у мужчины, совершившего хулиганство.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, инцидент произошел около 15:00 17 февраля в каменном карьере, расположенном на территории бакинского поселка Тюркан.

В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками 1-го отдела Хазарского районного управления полиции, по подозрению в совершении хулиганства был задержан С.Гулиев.

Он открыл огонь в воздух из охотничьего ружья и избил 2 работников карьера. У С.Гулиева было изъято охотничье ружье марки "BUM" с нарезным стволом и прикладом.