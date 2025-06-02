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В Баку задержан пытавшийся пересечь границу по поддельному документу гражданин Шри-Ланки

В Баку задержан пытавшийся пересечь границу по поддельному документу гражданин Шри-Ланки В Баку задержан гражданин Шри-Ланки, пытавшийся пересечь границу по поддельному документу.
Происшествия
2 июня 2025 г. 17:17
В Баку задержан пытавшийся пересечь границу по поддельному документу гражданин Шри-Ланки

В Баку задержан гражданин Шри-Ланки, пытавшийся пересечь границу по поддельному документу.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

30 мая сотрудниками Пограничного контроля ГПС в Международном аэропорту Гейдара Алиева был задержан прибывший рейсом Кувейт-Баку гражданин Шри-Ланки Савутарараджан Касвитан 1994 года рождения.

В ходе проверки его документов возникли подозрения в том, что представленный им паспорт на имя гражданина Малайзии Сатьяселана Виджиана принадлежит другому лицу.

По факту возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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