В Баку задержан грабитель, укравший из автомобиля 20 000 долларов

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, который, разбивая стекла автомобилей, украл из них крупную сумму денег и ювелирные украшения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, обратившийся в 29-й отдел полиции Ясамальского РУП, житель Баку С.Гадиров заявил, что грабитель украл из его автомобиля Toyota на улице А.Саламзаде золотую цепочку на сумму 500 манатов, разбив стекло.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции, по "горячим следам" удалось задержать подозреваемого, жителя города Баку Рустама Рустамова.

Было также установлено, что 29 декабря 2017 года и 7 апреля текущего года тем же методом он украл на территории указанного района из автомобиля марки Porche 20 000 долларов, а из автомобиля Hyundai 670 манатов и две пары очков.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.