В Баку задержан доктор-наркоторговец

В результате очередного успешного оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками Главного управления полиции города Баку выявлено лицо, занимающееся незаконным оборотом наркотических веществ.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в управление поступила информация, что житель Баку Араз Нифталиев занимается сбытом наркотических веществ.

Во время проведенного мероприятия он был задержан при попытке сбыта условному покупателю имеющий сильнодействующее действие 1 кг 517 граммов героина и 201,171 гр метамфетамина за 18000 долларов и 1000 манатов.

В своих показаниях А.Нифталиев сообщил, что приобрел наркотические вещества с целью сбыта у неизвестного следствию гражданина Ирана. Отметим, что задержанный по специальности является стоматологом. При сбыте наркотических веществ А.Нифталиев пользовался не своим именем, а прозвищем "доктор", соответствующим его профессии.

По факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.