В Баку задержан дезинформирующий о терроризме подросток

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Баку задержан подросток, сообщивший ложную информацию о терроризме.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства внутренних дел.

В информации сообщается, что 15 мая в 12:41 неизвестный позвонил по мобильному телефону в службу "112" министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщив: "На стадионе "Пограничник" заложена бомба, пришлите людей" и затем отключив телефон.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников "Службы звонков 102" МВД, Главного розыскного управления Бакинского городского управления полиции, Хатаинского и Наримановского РУП был установлен и задержан 14-летний житель Баку М. Х., преднамеренно сообщивший заведомо ложную информацию о терроризме.

По факту возбуждено уголовное дело.