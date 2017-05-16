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    В Баку задержан дезинформирующий о терроризме подросток

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Баку задержан подросток, сообщивший ложную информацию о терроризме.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства внутренних дел.

    В информации сообщается, что 15 мая в 12:41 неизвестный позвонил по мобильному телефону в службу "112" министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщив: "На стадионе "Пограничник" заложена бомба, пришлите людей" и затем отключив телефон.

    В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников "Службы звонков 102" МВД, Главного розыскного управления Бакинского городского управления полиции, Хатаинского и Наримановского РУП был установлен и задержан 14-летний житель Баку М. Х., преднамеренно сообщивший заведомо ложную информацию о терроризме.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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