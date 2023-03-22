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В Баку задержан человек, вымогавший деньги за похищенный им номер автомобиля

В Баку задержан человек, вымогавший деньги за похищенный им номер автомобиля В Баку задержан человек, вымогавший деньги за похищенный им номер автомобиля.
Происшествия
22 марта 2023 г. 12:05
В Баку задержан человек, вымогавший деньги за похищенный им номер автомобиля

В Баку задержан человек, вымогавший деньги за похищенный им номер автомобиля.

Как передаёт Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В полицию поступила информация о том, что в обмен на украденный в период с 22 по 28 февраля 2023 года государственный регистрационный знак с автомобиля марки Mercedes, принадлежащего Ш.Рагимову, похититель потребовал 1000 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 27-го отдела полиции Ясамальского района, был выявлен и задержан подозреваемый в вымогательстве житель города Баку Т.Мамедов.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobilin nömrəsini oğurlayaraq pul tələb edən şəxs saxlanılıb

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