В Баку задержан подозреваемый в убийстве месячной давности

Ведется расследование

В Баку задержан человек, подозреваемый в совершении в прошлом месяце убийства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В 6-й отдел полиции Бинагадинского районного управления полиции поступила информация о том, что 10 апреля житель поселка Баладжары Джавад Аллахвердиев был доставлен в больницу с колото-резаными ранами в области сердца и там скончался.

Сотрудники полиции и прокуратуры района провели соответствующие мероприятия.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления житель Имишлинского района Р.Рахманов был задержан вместе с автомобилем марки ВАЗ-21214.

Ведется расследование.