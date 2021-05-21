О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку задержан подозреваемый в убийстве месячной давности

В Баку задержан подозреваемый в убийстве месячной давности Ведется расследование
Происшествия
21 мая 2021 г. 13:30
В Баку задержан подозреваемый в убийстве месячной давности

В Баку задержан человек, подозреваемый в совершении в прошлом месяце убийства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В 6-й отдел полиции Бинагадинского районного управления полиции поступила информация о том, что 10 апреля житель поселка Баладжары Джавад Аллахвердиев был доставлен в больницу с колото-резаными ранами в области сердца и там скончался.

Сотрудники полиции и прокуратуры района провели соответствующие мероприятия.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления житель Имишлинского района Р.Рахманов был задержан вместе с автомобилем марки ВАЗ-21214.

Ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda ötən ay qətl törədən şəxs avtomobillə birgə saxlanıldı

Самое читаемое

В Азербайджане отменяется использование масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменяется использование масок на открытом воздухе
20 мая 2021 г. 11:12
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
ФотоВсемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
20 мая 2021 г. 09:57
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
В Баку создается новый медицинский центр
В Баку создается новый медицинский центр
20 мая 2021 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi