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    В Баку задержан человек, продававший бланки поддельного диплома

    Возбуждено уголовное дело

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Баку задержан человек, продававший бланки поддельного диплома.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

    Так, в результате оперативных мер, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, на территории Ясамальского района столицы был задержан житель города Гянджи Наби Юсифов при попытке сбыта двух бланков поддельных дипломов одного из вузов на имя двух граждан за 5 000 манатов каждый.

    По факту по статье 320 (незаконное производство, фальсификация и сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

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