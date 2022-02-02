В Баку задержан зараженный коронавирусом автохулиган

В Баку задержан зараженный коронавирусом автохулиган.

В Баку задержан зараженный коронавирусом автохулиган.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Автомобиль марки "Тофаш" с государственным регистрационным номером 99-RU-039 был установлен отделом Государственной дорожной полиции Сабаильского районного управления полиции и размещен на стоянку.

Отмечается, что не имеющий права на управление автомобилем водитель Нихад Гусейнов является активным больным коронавирусом. Он был передан по назначению.

В Сабаильском РУП заведено уголовное дело по статье 139-1 (нарушение антиэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

В рамках уголовного дела продолжаются следственные действия.