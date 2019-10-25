 Наверх

В Баку задержан бывший осужденный, подозреваемый в убийстве

В Баку задержан бывший осужденный, подозреваемый в убийстве

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве.

Как сообщает Report, инцидент произошел вчера вечером в Ясамальском районе столицы.

Так, неизвестный нанес ножевые ранения Дахилу Аллахъярову 1987 г.р., мужчина скончался.

В результате оперативно-поисковых операций, проведенных сотрудниками Отдела уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 27-го отделения Ясамальского районного управления полиции, был задержан бывший заключенный Э.Сафаров 1977 г.р.

В прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!