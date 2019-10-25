В Баку задержан бывший осужденный, подозреваемый в убийстве

В Баку задержан бывший осужденный, подозреваемый в убийстве

25 октября, 2019 09:55

https://report.az/storage/news/18fd56597cb062638ac7b49e5febd587/4400fe18-9436-45ec-a5b6-ca4bce2af2e4_292.jpg В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве. Как сообщает Report, инцидент произошел вчера вечером в Ясамальском районе столицы. Так, неизвестный нанес ножевые ранения Дахилу Аллахъярову 1987 г.р., мужчина скончался. В результате оперативно-поисковых операций, проведенных сотрудниками Отдела уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 27-го отделения Ясамальского районного управления полиции, был задержан бывший заключенный Э.Сафаров 1977 г.р. В прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК.

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