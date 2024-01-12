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В Баку задержан 54-летний мужчина, подозреваемый в убийстве супруги

В Баку задержан 54-летний мужчина, подозреваемый в убийстве супруги 11 января около 20:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Парваны Зейналовой, 1974 года рождения, в бакинском поселке Гобустан.
Происшествия
12 января 2024 г. 00:47
В Баку задержан 54-летний мужчина, подозреваемый в убийстве супруги

11 января около 20:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Парваны Зейналовой, 1974 года рождения, в бакинском поселке Гобустан.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Гарадагского района.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения, что Заман Зейналов, 1970 года рождения, умышленно убил ножом свою супругу Парвану Зейналову во время ссоры.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, Заман Зейналов добровольно сдался следствию и был задержан в качестве подозреваемого на основании постановления прокуратуры.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qobustanda ər arvadını öldürməkdə şübhəli bilinir

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