В Баку по подозрению в убийстве знакомого задержан 24-летний парень

В Баку задержали 24-летнего парня, подозреваемого в убийстве знакомого.
Как сообщили
В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Сахраб Меликов, 1999 года рождения, в доме по адресу ул. М.Гашгая Насиминского района совершил умышленное убийство своего знакомого Т.Мадатова, нанеся ему ножевые ранения.
По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), С.Меликов задержан в качестве подозреваемого.
Предварительное следствие по делу продолжается.