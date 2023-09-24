В Баку по подозрению в убийстве знакомого задержан 24-летний парень

24 сентября около 07 часов в районную прокуратуру поступила информация о смерти Тарлана Мадатова 1997 года рождения.

В Баку задержали 24-летнего парня, подозреваемого в убийстве знакомого.

Как сообщили Report в Насиминской районной прокуратуре, 24 сентября около 7:00 в надзорный орган поступила информация о смерти Тарлана Мадатова, 1997 года рождения.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Сахраб Меликов, 1999 года рождения, в доме по адресу ул. М.Гашгая Насиминского района совершил умышленное убийство своего знакомого Т.Мадатова, нанеся ему ножевые ранения.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), С.Меликов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие по делу продолжается.