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В Баку по подозрению в убийстве знакомого задержан 24-летний парень

В Баку по подозрению в убийстве знакомого задержан 24-летний парень 24 сентября около 07 часов в районную прокуратуру поступила информация о смерти Тарлана Мадатова 1997 года рождения.
Происшествия
24 сентября 2023 г. 13:28
В Баку по подозрению в убийстве знакомого задержан 24-летний парень

В Баку задержали 24-летнего парня, подозреваемого в убийстве знакомого.

Как сообщили Report в Насиминской районной прокуратуре, 24 сентября около 7:00 в надзорный орган поступила информация о смерти Тарлана Мадатова, 1997 года рождения.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Сахраб Меликов, 1999 года рождения, в доме по адресу ул. М.Гашгая Насиминского района совершил умышленное убийство своего знакомого Т.Мадатова, нанеся ему ножевые ранения.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), С.Меликов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tanışını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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