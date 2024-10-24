В Баку задержали женщину по подозрению в убийстве мужа

В Баку 37-летняя женщина задержана по подозрению в убийстве супруга.

В Баку 37-летняя женщина задержана по подозрению в убийстве супруга.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Хатаинского района.

Житель столицы Гаджи Махмудов (1986 г.р.) был убит в собственном доме по улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе.

В ведомстве сообщили, что установлены обоснованные подозрения в том, что убийство совершила его супруга Раида Махмудова (1987 г.р.) во время ссоры. Женщина предположительно ударила Махмудова тупым предметом по голове, а затем столкнула с кровати, последний скончался от полученных травм.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, ведется следствие.

Раида Махмудова задержана в рамках уголовного дела в качестве подозреваемой, добавили в прокуратуре.