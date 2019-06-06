​В Баку задержали вора по прозвищу "Питбуль"

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции Баку, задержан мужчина, совершивший в столице серию краж.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе операции был задержан и передан следствию житель города Баку Пярвиз Ильясов.

Расследование установило, что данный мужчина 24 апреля украл сейф с 15 000 манатами в одном из магазинов в Насиминском районе. В тот же день П.Ильясов взломал кассу одного из терминалов оплат и украл оттуда 1000 манатов. В связи с названными фактами в следственном отделе Насиминского РУП возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Не исключено, что выбравший себе прозвище "Питбуль" мужчина участвовал в других преступлениях. Пострадавшие от его действий могут обратиться в связи с этим в "кол-центр - 102" МВД или в 21-е отделение полиции Насиминского РУП.