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В Баку задержали телефонных мошенников из Украины

В Баку задержали телефонных мошенников из Украины 15:09
Происшествия
26 сентября 2024 г. 15:42
В Баку задержали телефонных мошенников из Украины

В Баку полиция задержала телефонных мошенников из Украины, вымогавших деньги у пожилых и одиноких жителей города, представляясь их родственниками, попавшими в беду.

Как сообщили Report в МВД Азербайджана, сотрудники Хазарского РУП задержали гражданина Азербайджана Сеймура Ахмедова и двух граждан Украины - Евгения Дуркина и Виталия Костюка по подозрению в совершении серии подобных преступлений.

В ведомстве рассказали о схеме, которую использовали мошенники, чтобы получить крупные суммы от пожилых людей. Они звонили пенсионерам, представляясь их близкими родственниками, и говорили, что срочно нужны деньги из-за якобы произошедшего ДТП.

Задержанные, действуя по инструкциям, полученным в Telegram от неустановленных лиц, приезжали по адресам пожилых людей и забирали деньги. В результате противоправных действий они таким образом получили с шестерых потерпевших 27 200 долларов США и 25 000 манатов.

После получения денег у жертв злоумышленники переводили эти средства на банковские карты или криптовалютные счета своих заказчиков. В МВД сообщили, что задержанные украинцы приехали в Баку из Италии и Польши с целью совершения подобных преступлений.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении трех задержанных.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ahıl və tənha vətəndaşların pullarını ələ keçirən Ukrayna vətəndaşları saxlanılıb

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