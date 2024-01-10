В Баку задержали таксиста, занимавшегося сбытом наркотиков

В Баку задержан наркокурьер, занимавшийся сбытом наркотических средств под видом водителя такси.
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Ранее судимый житель Баку Эльчин Джафаров был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского районного управления полиции (РУП).
При досмотре автомобиля задержанного, на котором он якобы оказывал услуги такси, было обнаружено и изъято более 10 кг героина.
Сотрудниками Хатаинского РУП по подозрению в незаконном обороте наркотиков также был задержан житель Баку Джейхун Аббасгулиев (1984 г.р). У него было обнаружено и изъято около 2 кг марихуаны.
Оба задержанных заявили, что наркотики они приобрели у граждан Ирана с целью дальнейшего сбыта на территории столицы.
По фактам возбуждены уголовные дела, следственные мероприятия продолжаются.