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В Баку задержали таксиста, занимавшегося сбытом наркотиков

В Баку задержали таксиста, занимавшегося сбытом наркотиков В Баку задержан наркокурьер, занимавшийся сбытом наркотических средств под видом водителя такси.
Происшествия
10 января 2024 г. 13:00
В Баку задержали таксиста, занимавшегося сбытом наркотиков

В Баку задержан наркокурьер, занимавшийся сбытом наркотических средств под видом водителя такси.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Ранее судимый житель Баку Эльчин Джафаров был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского районного управления полиции (РУП).

При досмотре автомобиля задержанного, на котором он якобы оказывал услуги такси, было обнаружено и изъято более 10 кг героина.

Сотрудниками Хатаинского РУП по подозрению в незаконном обороте наркотиков также был задержан житель Баку Джейхун Аббасгулиев (1984 г.р­). У него было обнаружено и изъято около 2 кг марихуаны.

Оба задержанных заявили, что наркотики они приобрели у граждан Ирана с целью дальнейшего сбыта на территории столицы.

По фактам возбуждены уголовные дела, следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İran vətəndaşlarına narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıb

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