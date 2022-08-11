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В Баку задержали серийных воров-домушников

В Баку задержали серийных воров-домушников В Баку задержали серийных воров-домушников.
Происшествия
11 августа 2022 г. 11:54
В Баку задержали серийных воров-домушников

В Баку задержали серийных воров-домушников.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения Управления полиции Хазарского района, были задержаны жители поселка Гала Дж.Хазратгулиев и ранее судимый Т.Амирасланов, подозреваемые в краже в общей сложности 1465 манатов денег, золотых изделий на сумму 7915 манатов, строительных материалов на сумму 3000 манатов, велосипеда, водяного двигателя, электропроводки и предметов домашнего обихода из семи домов, принадлежащих отдельным лицам.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda evlərdən 15 min manatlıq oğurluq edilib

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