В Баку задержали серийного мошенника, обманывавшего курьеров

16:08

Правоохранительные органы Баку задержали серийного мошенника, в результате действий которого нанесен ущерб более 10 лицам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, сотрудники Насиминского районного управления полиции задержали 33-летнего Эльчина Мамедова, который, представляясь сотрудником госучреждения, обманывал курьеров, которые доставляли продукты питания и другие товары, и присваивал их деньги.

"В результате его действий нанесен крупный материальный ущерб более 10 гражданам", - подчеркнули в МВД.

При задержании у Мамедова обнаружили метамфетамин, приобретенный для личного использования.

"Расследование продолжается. Пострадавших от мошеннических действий Э.Мамедова просят обратиться в полицию", - указывает министерство.