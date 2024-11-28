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В Баку задержали серийного мошенника, обманывавшего курьеров

В Баку задержали серийного мошенника, обманывавшего курьеров 16:08
Происшествия
28 ноября 2024 г. 16:29
В Баку задержали серийного мошенника, обманывавшего курьеров

Правоохранительные органы Баку задержали серийного мошенника, в результате действий которого нанесен ущерб более 10 лицам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, сотрудники Насиминского районного управления полиции задержали 33-летнего Эльчина Мамедова, который, представляясь сотрудником госучреждения, обманывал курьеров, которые доставляли продукты питания и другие товары, и присваивал их деньги.

"В результате его действий нанесен крупный материальный ущерб более 10 гражданам", - подчеркнули в МВД.

При задержании у Мамедова обнаружили метамфетамин, приобретенный для личного использования.

"Расследование продолжается. Пострадавших от мошеннических действий Э.Мамедова просят обратиться в полицию", - указывает министерство.

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Версия на азербайджанском языке Kuryerlərə qarşı dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

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