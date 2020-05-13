В Баку задержали похитителя лодочных моторов - ВИДЕО

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте МВД провели операцию на основе многочисленных обращений, поступивших от жителей Пираллахинского района столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

От граждан, занимающихся на территории района рыболовством, разрешенном в рамках закона, в Управление поступили обращения о краже при невыясненных обстоятельствах навесных двигателей с принадлежащих им лодок. Потерпевшие сообщили, что были украдены 6 двигателей различных марок на сумму около 40 тыс. манатов.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции на водном транспорте, в короткие сроки был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении кражи житель столицы Пярвиз Ширинов. В своих показаниях он признал, что с февраля этого года воровал двигатели с лодок на берегу моря в поселках Гюрган и Зиря.

По указанным фактам в следственном отделе Управления полиции на водном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 177.2.4 (кража, с причинением крупного ущерба) УК АР, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.