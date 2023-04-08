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В Баку совершено жестокое убийство из-за денег

В Баку совершено жестокое убийство из-за денег На основании сведений членов семьи об исчезновении Кямрана Бекирова, 7 апреля 1954 года рождения, органами прокуратуры и полиции были приняты незамедлительные меры.
Происшествия
8 апреля 2023 г. 07:12
В Баку совершено жестокое убийство из-за денег

На основании сведений членов семьи об исчезновении Кямрана Бекирова, 7 апреля 1954 года рождения, органами прокуратуры и полиции были приняты незамедлительные меры.

В прокуратуре Сабунчинского района сообщили Report, что в ходе предварительного расследования установлено, что 6 апреля около 19 часов на территории поселка Нардаран Сабучинского района столицы Кямран Бекиров был умышленно убит Мустафой Зейналовым 1955 года рождения и его родственником Намигом Алиевым 1984 года рождения с применением тупого предмета на почве конфликта из-за денег, а его труп обнаружен в колодце на территории "Лягич баглары".

По данному факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и органов внутренних дел подозреваемыми по делу были задержаны Мустафа Зейналов и Намиг Алиев.

По факту продолжается предварительное расследование.

В информации МВД отмечается, что 6 апреля в полицию поступила информация о пропаже без вести в Сабунчинском районе столицы Кямрана Бекирова 1954 года рождения с деньгами при себе на сумму 300 тысяч манатов.

Так, в результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий стало известно об убийстве и сокрытии трупа. По подозрению в совершении преступления задержаны ранее осужденные Мустафа Зейналов, 1953 года рождения и Намиг Алиев, 1984 года рождения.

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