В Баку задержали подозреваемых в обмане граждан под предлогом трудоустройства

Сотрудники полиции задержали в Баку 36-летнего Захида Мурадова и 33-летнюю Наилю Мамедову, подозреваемых в обмане граждан под предлогом трудоустройства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Их обвиняют в совершении мошенничества в отношении более 100 граждан

"В ходе расследования установлено, что З.Мурадов и Н.Мамедова разместили через различные аккаунты в соцсети WhatsApp рекламу о трудоустройстве, и под предлогом обеспечения работой обратившихся к ним граждан присвоили их денежные средства. По фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается в Хазарском районном управлении полиции", - говорится в информации МВД.