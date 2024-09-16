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В Баку задержали подозреваемых в обмане граждан под предлогом трудоустройства

В Баку задержали подозреваемых в обмане граждан под предлогом трудоустройства
Происшествия
16 сентября 2024 г. 12:50
В Баку задержали подозреваемых в обмане граждан под предлогом трудоустройства

Сотрудники полиции задержали в Баку 36-летнего Захида Мурадова и 33-летнюю Наилю Мамедову, подозреваемых в обмане граждан под предлогом трудоустройства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Их обвиняют в совершении мошенничества в отношении более 100 граждан

"В ходе расследования установлено, что З.Мурадов и Н.Мамедова разместили через различные аккаунты в соцсети WhatsApp рекламу о трудоустройстве, и под предлогом обеспечения работой обратившихся к ним граждан присвоили их денежные средства. По фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается в Хазарском районном управлении полиции", - говорится в информации МВД.

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