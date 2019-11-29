В Баку задержали подозреваемого в убийстве своей сожительницы

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, с которой проживал в неофициальном браке.

Как сообщает Report, 28 ноября Мамедов Сархан Ханлар оглы 1996 г.р. перед чайной "Бильярд", расположенной на улице Сулеймана Сани Ахундова, 15/1 в 7-м микрорайоне Бинагадинского района, на почве ревности нанес четыре ножевых ранения своей сожительнице Пярвин Фарман гызы Исмаиловой 1989 г.р.

Женщина умерла от полученных ранений.

С.Мамедов был задержан в качестве подозреваемого.

В Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.