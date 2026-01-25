Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Баку задержали подозреваемого в хищении средств с банковской карты коллеги

    Происшествия
    • 25 января, 2026
    • 13:30
    В Гарадагском районе Баку задержали подозреваемого в хищении 1 200 манатов с банковской карты своего коллеги.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 38-го отдела Гарадагского районного управления полиции, был установлен и задержан 28-летний Н. Аташов, подозреваемый в совершении преступления.

    В ходе проверок выяснилось, что задержанный является коллегой потерпевшего и перевел платеж на свой счет через мобильное приложение с телефона потерпевшего.

    Расследование по факту продолжается.

    хищение средств Гарадагский район задержание
    Bakıda iş yoldaşının kartından onlayn yolla oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Лента новостей