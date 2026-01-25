В Баку задержали подозреваемого в хищении средств с банковской карты коллеги
Происшествия
- 25 января, 2026
- 13:30
В Гарадагском районе Баку задержали подозреваемого в хищении 1 200 манатов с банковской карты своего коллеги.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 38-го отдела Гарадагского районного управления полиции, был установлен и задержан 28-летний Н. Аташов, подозреваемый в совершении преступления.
В ходе проверок выяснилось, что задержанный является коллегой потерпевшего и перевел платеж на свой счет через мобильное приложение с телефона потерпевшего.
Расследование по факту продолжается.
