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В Баку задержали наркокурьеров 

В Баку задержали наркокурьеров  В Гарадагском районе Баку задержаны Наргиз Магеррамова (1997 г.р.) и Эльман Ахмедов (1990 г.р.), подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.
Происшествия
5 июля 2024 г. 11:15
В Баку задержали наркокурьеров 

В Гарадагском районе Баку задержаны Наргиз Магеррамова (1997 г.р.) и Эльман Ахмедов (1990 г.р.), подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

В ходе обыска в сумке Ахмедова, который работает в одной из курьерских компаний, и в автомобиле, где находилась Магеррамова, было обнаружено в общей сложности 27 кг обогащенной психотропными веществами марихуаны и героина, а также электронные весы.

Во время первичного допроса задержанные признались, что будучи в сговоре с гражданами Ирана доставляли наркотики по различным адресам в Баку.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda narkokuryerlik edən kişi və qadın saxlanılıb

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