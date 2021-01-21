В Баку задержали алкоголика, устроившего фейерверк в День всенародной скорби

Собранные материалы направлены в суд для дачи правовой оценки его действиям

20 января около 23:00 на территории поселка Сахиль Гарадагского района Баку неизвестный запустил фейерверк.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность устроившего фейерверк, им оказался житель поселка, тяготеющий к спиртному А.Мамедов, который был задержан.

Собранные материалы направлены в суд для дачи правовой оценки его действиям.

События 20 января 1990 года вошли в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия. Каждый год в День национальной скорби жители страны посещают Аллею шехидов (Шехидляр хиябаны), чтобы почтить память погибших за свободу нашей страны.