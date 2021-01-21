О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку задержали алкоголика, устроившего фейерверк в День всенародной скорби

В Баку задержали алкоголика, устроившего фейерверк в День всенародной скорби Собранные материалы направлены в суд для дачи правовой оценки его действиям
Происшествия
21 января 2021 г. 11:21
В Баку задержали алкоголика, устроившего фейерверк в День всенародной скорби

20 января около 23:00 на территории поселка Сахиль Гарадагского района Баку неизвестный запустил фейерверк.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность устроившего фейерверк, им оказался житель поселка, тяготеющий к спиртному А.Мамедов, который был задержан.

Собранные материалы направлены в суд для дачи правовой оценки его действиям.

События 20 января 1990 года вошли в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия. Каждый год в День национальной скорби жители страны посещают Аллею шехидов (Шехидляр хиябаны), чтобы почтить память погибших за свободу нашей страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 20 Yanvar günü Bakıda havaya fişəng atan şəxs saxlanıldı

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Шабране задержали двух мужчин за незаконную охоту
В Шабране задержали двух мужчин за незаконную охоту
21 января 2021 г. 10:49
Еще на двух больных COVID-19 заведены уголовные дела
Еще на двух больных COVID-19 заведены уголовные дела
21 января 2021 г. 09:34
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
20 января 2021 г. 12:40
Начальник полиции отправлен на пенсию
Начальник полиции отправлен на пенсию
20 января 2021 г. 11:06
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
20 января 2021 г. 08:03
В Баку вынесен приговор гражданину Беларуси 
В Баку вынесен приговор гражданину Беларуси 
19 января 2021 г. 15:05
В МВД прошла встреча с членами семей полицейских - шехидов 20 января
В МВД прошла встреча с членами семей полицейских - шехидов 20 января
19 января 2021 г. 13:26
В Губе полиция перешла на усиленный режим работы
ФотоВ Губе полиция перешла на усиленный режим работы
19 января 2021 г. 13:03
У жителей Джалилабада изъяты 32 кг метамфетамина 
У жителей Джалилабада изъяты 32 кг метамфетамина 
19 января 2021 г. 11:50
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
19 января 2021 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi