В Баку зачитан приговор женщине, совершившей мошенничество, представляясь сотрудницей МНБ

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемых в мошенничестве Айгюн Акимовой и Ильхама Бахшиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Аловсата Аббасова был зачитан приговор.

По приговору суда А.Акимова приговорена к 12-ти, а И.Бахшиев - к 3-м годам тюремного заключения.

Напомним, что в своем выступлении гособвинитель потребовал приговорить А.Акимову к 13-ти, а И.Бахшиева - к 4-м годам лишения свободы.

Отметим, что А.Акимова, представляясь предпринимателям как секретный агент, должностное лицо ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), совершила в отношении них мошенничество на сумму 1 млн. манатов. Согласно обвинительному акту, в данном уголовном деле она действовала сообща с И.Бахшиевым.

Они обвиняются по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Напомним, что владелец торгового центра AMAY Абдулла Абдуллаев дал показания в качестве свидетеля по делу. При допросе он сказал, что не состоял в браке с бизнесвумен из Нахчывана А.Акимовой, однако в свидетельстве о рождении ее детей указан в качестве отца.