В Баку зачитан приговор укравшим у гражданина Великобритании кошелек

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Эмина Мустафаева и Ниджата Гаджиева, обвиняемых в грабеже в отношении гражданина Великобритании.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Рахиба Салманова был зачитан приговор.

Решением суда, инкриминируемая им статья "грабеж" была классифицирована в статью "кража". Э. Мустафаев и Н. Гаджиев приговорены к 2 годам лишения свободы каждый.

Напомним, что прокурор для обвиняемых просил наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев для каждого.

Отметим, что 30 апреля в ночные часы в парке Сахил на территории Сабаильского района столицы двое неизвестных отняли у гражданина Великобритании Дина Симпсона путем открытого хищения кошелек, в котором было 467 манатов и 3 банковские карты, затем преступники скрылись с места происшествия. В это время проводившие службы неподалеку от парка сотрудники отдела уголовного розыска Сабаильского районного управления полиции задержали совершивших грабеж и попытавшихся скрыться жителя столицы Э. Мустафаева и жителя Бейлаганского района Н. Гаджиева.

По словам задержанных, они увидели что мужчина пьян и начали его преследовать, после чего совершили кражу.

По факту в Сабаильском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 180 (грабеж) Уголовного кодекса.