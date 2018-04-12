В Баку зачитан приговор совершившему разбой 18-летнему "Зеку"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Сеймура Османова 2000 г.р., обвиняемого в разбое.

Как сообщает Report, на процессе выступил гособвинитель.

Прокурор попросил для С.Османова 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

В последнем слове С.Османов выразил сожаление о содеянном, сказал, что пошел на мировую с потерпевшим.

Суд объявил о своем решении после совещания. По приговору С.Османов был лишен свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Наказания за предыдущие преступления были учтены, и он получил 4 года лишения свободы.

Отметим, что житель Баку Ульви Джуварлы во время пешей прогулки по улице Гасана Алиева подвергся нападению неизвестного, который, угрожая ножом, отобрал у него мобильный телефон.

Потерпевший сообщил о произошедшем находящимся на службе сотрудникам Наримановского районного управления полиции.

Совершивший преступление ранее судимый С.Османов был задержан в нескольких сотнях метров от места происшествия и передан в 16-е отделение Наримановского РУП.

Приобретенный им разбойным путем мобильный телефон и использованный нож были изъяты в качестве вещественного доказательства.

С.Османов отметил в показаниях, что отвел потерпевшего во двор здания и подрался с ним: "Он достал имевшиеся при нем деньги. Я сказал, чтобы деньги остались, но чтобы он отдал телефон. Когда мимо проходили охранники, он начал кричать. Я сбежал. Спрятал нож в блоке. Меня схватили на 5-м этаже”.

С.Османову инкриминировали статью 181.2.5 (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК АР.

18-летний С.Османов привлек внимание татуировками на различных частях тела. На его руке есть символ фашизма. С.Османов известен по прозвищу "Зек".

18 лет ему исполнилось в тюрьме.